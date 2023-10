Nach den Gefechten zwischen Israels Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz will Israel den nördlichen Grenzort Kirjat Schmona evakuieren. Wie die Armee mitteilte, sollen die rund 22.000 Einwohnerinnen und Einwohner die Stadt verlassen und in staatlich finanzierte Unterkünfte gebracht werden. Die Entscheidung traf demnach das Militär, umgesetzt wird die Evakuierungsaktion von der Stadtverwaltung, dem Tourismusministerium und dem Verteidigungsministerium.

Medienberichten zufolge haben viele den Ort aufgrund der anhaltenden Spannungen bereits verlassen. Am Donnerstag waren in Kirjat Schmona bei Raketenbeschuss aus dem Libanon drei Menschen verletzt worden.

Seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen haben auch die Spannungen an der israelisch-libanesischen Grenze zugenommen. Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hatte die einflussreiche Hisbollah-Miliz ihre "Solidarität" mit der Hamas erklärt.

International wird daher ein Übergreifen des Krieges auf andere Länder der Region befürchtet. Deutschland, die USA und Großbritannien forderten ihre Bürger am Donnerstag zur Ausreise aus dem Libanon auf. Eine weitere Verschärfung der Lage und eine Ausweitung des Konflikts könne nicht ausgeschlossen werden, erklärte das Auswärtige Amt in Berlin.

Auch am Donnerstag hatte es Gefechte im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon gegeben. Der bewaffnete Flügel der Hamas feuerte nach eigenen Angaben 30 Raketen aus dem Südlibanon in Richtung Nordisrael ab. Auch die Hisbollah erklärte, sie habe mehrere israelische Stellungen unter Beschuss genommen, in einigen Fällen mit "Lenkraketen". Die israelische Armee erklärte, sie habe die Angriffe aus dem Libanon abgewehrt.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist im Rahmen ihrer Krisen-Diplomatie zum zweiten Mal innerhalb einer Woche in Israel. In Tel Aviv traf die Grünen-Politikerin am Morgen zunächst ihren israelischen Kollegen Eli Cohen. Im Anschluss sprach sie mit dem Oppositionspolitiker Benny Gantz, der auch zum Kriegskabinett von Regierungschef Benjamin Netanjahu gehört. Am Nachmittag reist sie in den Libanon weiter.