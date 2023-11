Rund 400 Ausländer und Palästinenser mit doppelter Staatsangehörigkeit haben den Gazastreifen in Richtung Ägypten verlassen. Auf einer Liste standen unter anderem US-Amerikaner sowie Menschen aus Deutschland, der Schweiz, Italien, Griechenland, den Niederlanden, Belgien, Ungarn, Kroatien, Mexiko und Südkorea. Sie kamen nach Angaben des ägyptischen Roten Halbmonds am Donnerstag im ägyptischen Teil des Grenzübergangs Rafah an. Demnach ist die Ausreise weiterer 200 Menschen mit ausländischen Pässen geplant.