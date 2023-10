Nach Angaben der israelischen Armee hat die Hamas seit ihrem Angriff auf Israel mittlerweile 199 Geiseln genommen und in den Gazastreifen verschleppt. Am Sonntag hatte Israel die Zahl der verschleppten Geiseln noch mit 155 angegeben.



Dem Auswärtigen Amt zufolge haben nach derzeitigem Stand acht Fälle einen Bezug zu Deutschland. Die Bundesregierung hat laut Außenministerin Annalena Baerbock weiter keinen Kontakt zu deutschen Geiseln der Hamas im Gazastreifen. Das Thema habe sowohl bei ihren Besuchen in Israel und Ägypten sowie bei ihrem Treffen mit dem Emir von Katar in Berlin im Mittelpunkt gestanden, sagte Baerbock am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will". Gerade Katar und auch die Türkei verfügten über Möglichkeiten, mit der Hamas zu sprechen. Diese Kanäle müssten jetzt aktiviert werden.