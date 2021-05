Gewalt in Nahost Wieder Raketenbeschuss auf Israel – Luftwaffe zerstört Haus von Hamas-Chef

Die Gewalt zwischen Israel und dem Gazastreifen hält an. In der Nacht flogen wieder Raketen aus dem Gazastreifen, das israelische Militär griff Ziele im Küstenstreifen an – und zerstörte das Haus eines Hamas-Führers.