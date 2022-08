Nahost-Konflikt Offenbar Feuerpause im Gazastreifen

Unterdessen feuerten militante Palästinenser ihrer seits weiterhin Raketen auf Israel ab. Am Sonntagabend heulten erstmals auch in der Küstenmetropole Tel Aviv Alarmsirenen. Einwohner der Stadt am Mittelmeer eilten in Schutzräume. Es waren dumpfe Explosionen zu hören. Am Sonntagmorgen berichteten Einwohner von Jerusalemer Vororten von Explosionen. Meldungen über mögliche Opfer und Schäden gab es zunächst nicht.