Krieg in Nahost Auch zweitgrößtes Krankenhaus in Gaza außer Betrieb

Die humanitäre Lage im Gazastreifen spitzt sich zu. Wie der Palästinensische Rote Halbmond mitteilte, hat auch das zweitgrößte Krankenhaus im Gazastreifen, das Al-Kuds-Krankenhaus, den Betrieb eingestellt. Das Personal habe zudem Probleme, die bereits dort befindlichen Menschen zu versorgen. Es mangele an Medikamenten, Nahrung und Wasser. Am Samstag hatte bereits die größte Klinik im Gazastreifen, das Al-Schifa-Krankenhaus, den Betrieb heruntergefahren. Sogar der Kontakt zu Mitarbeitern der Einrichtung riss laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Wochenende ab.