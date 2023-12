Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Ohad Zwigenberg

Krieg im Nahen Osten Israels Armee kündigt vierstündige Kampfpause in Rafah an

30. Dezember 2023, 13:40 Uhr

Das israelische Militär macht am Samstag eine vierstündige Kampfpause, um es der palästinensischen Bevölkerung zu ermöglichen, ihre Vorräte aufzustocken. Nachdem mittlerweile auch im zentralen Abschnitt des Gazastreifens Kämpfe stattfinden, gibt es immer weniger sichere Wege für Flüchtlinge. Die Stadt Rafah an der ägyptischen Grenze gelangt zunehmend an ihre Kapazitätsgrenze.