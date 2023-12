Bildrechte: picture alliance/dpa | Abed Rahim Khatib

Krieg im Nahen Osten Netanjahu: Israel muss Grenze zwischen Gaza und Ägypten kontrollieren

30. Dezember 2023, 21:36 Uhr

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat in einer Fernsehansprache gesagt, Israel müsse zukünftig die Grenzregion zwischen dem Gazastreifen und Ägypten kontrollieren. Anders sei die angestrebte Enmilitarisierung nicht zu gewährleisten. Israels Militär hatte aus humanitären Gründen für Samstag eine vierstündige taktische Kampfpause in einem Lager in Rafah im Süden des Gazastreifens angekündigt.