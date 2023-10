Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Eduardo Munoz Alvarez

In einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates zur Lage in Nahost hat der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan für Aufsehen gesorgt. Erdan steckte sich in der Nacht vor dem UN-Gremium einen gelben David-Stern mit der Aufschrift "Never again", also "Nie wieder" ans Revers. Erdan sagte, er werde den Stern tragen, bis der Sicherheitsrat die Gräueltaten der Hamas verurteile und die sofortige Freilassung der israelischen Geiseln fordere.