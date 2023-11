Krieg in Nahost Israel stellt Treibstofflieferungen nach Gaza in Aussicht

Was seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober passiert ist Die von der EU und den USA als Terrororganisation eingestufte Hamas hatte am 7. Oktober einen beispiellosen Großangriff auf Israel begonnen. Dabei wurden nach israelischen Angaben etwa 1.400 Menschen getötet und 240 Menschen als Geiseln verschleppt. Die Hamas feuerte seitdem tausende Raketen auf Israel ab.



Als Reaktion auf den Hamas-Angriff hatte Israel den Gazastreifen abgeriegelt, massive Luftangriffe auf das Palästinensergebiet gestartet und eine Bodenoffensive begonnen. Erklärte Ziele der Offensive sind die Zerstörung der Hamas und die Befreiung der Geiseln.



Seit Beginn des Krieges vor knapp vier Wochen sind nach israelischen Angaben insgesamt 332 israelische Soldaten getötet worden. Durch die israelischen Angriffe wurden im Gazastreifen nach nicht unabhängig überprüfbaren Angaben der Hamas mehr als 8.700 Palästinenser getötet.