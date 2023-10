Notstandsregierung in Israel gebildet

In Israel haben sich Regierungschef Benjamin Netanjahu und der Oppositionspolitiker Benny Gantz am Mittwoch auf eine gemeinsame "Notstandsregierung und auf ein Kriegskabinett" geeinigt. Das haben sie in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt. Oppositionsführer Jair Lapid schloss sich nicht an. Ihm soll aber ein Sitz in dem neuen Kabinett freigehalten werden. Experten gehen davon aus, dass eine breite Koalition nötig sei, um schnellstmöglich wichtige politische und militärische Entscheidungen für die Verteidigung des Landes durchzusetzen.