Auf palästinensischer Seite wurden bislang mehr als 900 Todesopfer durch israelische Luftangriffe im Gazastreifen gemeldet. Allein bei den jüngsten Angriffen in der Nacht zu Mittwoch wurden nach Hamas-Angaben mindestens 30 Menschen getötet und hunderte weitere verwundet. Einem AFP-Korrespondenten zufolge wurde dabei auch die mit der radikalislamischen Hamas verbundene Islamische Universität in Gaza bombardiert.

Zerstörte Gebäude nach israelischen Luftangriffen in Gaza. Bildrechte: dpa

Das israelische Militär bestätigte seinerseits neue Angriffe auf den Gazastreifen. Nach Angaben der israelischen Luftwaffe griffen ihre Kampfjets in der Nacht zu Mittwoch mehr als 200 Ziele an. Dabei seien unter anderem "fortgeschrittene Luftaufklärungssysteme" der Hamas zerstört worden. Zudem seien im Nordosten des Gazastreifens rund 80 mit der Hamas in Verbindung stehende Ziele angegriffen worden, darunter auch eine Waffenfabrik.