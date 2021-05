Der bewaffnete Konflikt zwischen palästinensischen Extremisten im Gazastreifen und Israel ist auch am Mittwoch mit unverminderter Härte weitergegangen. Die in Gaza regierende Terrororganisation Hamas und die militante Islamistengruppe "Islamischer Dschihad" feuerten nach eigenen Angaben seit Montag mehr als 1.000 Raketen auf Israel ab. Die Zahl wurde auch vom israelischen Militär bestätigt.

Der Al-Shorouk Tower in Gaza bricht nach einem israelischem Luftangriff zusammen. Bildrechte: dpa

Raketenalarm gab es am Mittwoch vor allem im Umkreis des Küstengebiets und auch in Städten wie Aschkelon, Aschdod und Beerscheva. Auch auf die Wüstenstadt Dimona, wo sich ein Atomreaktor befindet, wurden Hamas-Raketen abgefeuert. Viele der Geschosse wurden von der israelischen Raketenabwehr abgefangen, andere schlugen jedoch in Wohngebieten ein. So wurde in der südisraelischen Stadt Sderot nach Angaben von Rettungskräften ein fünfjähriges Kind von einer Rakete getötet. Sechs weitere Menschen seien dort verletzt worden, einer davon schwer.