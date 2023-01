Israel hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Freitag eine Produktionsstätte für Raketen der islamistischen Hamas im Gazastreifen mit Kampfflugzeugen angegriffen. Auf Twitter erklärte das Militär dies als Reaktion auf zwei Raketen, die aus dem palästinensischen Gebiet nach Israel abgefeuert, aber abgefangen worden seien. Im Süden Israels gab es demnach in der Nacht wieder Luftalarm.

Israelische Medien berichteten, man müsse sich auf eine mögliche Eskalation des Konflikts mit den Palästinensern einstellen. Am Donnerstag hatten israelische Soldaten im Westjordanland nach palästinensischen Angaben zehn Menschen getötet worden, allein neun bei einer Razzia in der Stadt Dschenin, einer der tödlichsten Militäreinsätze seit Jahren in dem palästinensischen Autonomie-Gebiet.

Sommer 2022: Nach einem israelischen Angriff auf Rafah im Gaza-Streifen Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Israels Militär zufolge waren die Soldaten in Dschenin bei dem Versuch beschossen worden, mehrere Mitglieder der militanten Organisation Islamischer Dschihad festzunehmen. Drei bewaffnete Verdächtige wurden demnach im Feuergefecht von Kugeln getroffen, weitere festgenommen. Medienberichten zufolge wurden acht bewaffnete Kämpfer und eine 61 Jahre alte Frau getötet.



Die Palästinensische Autonomiebehörde kündigte daraufhin am Donnerstagabend die Kooperation mit Israel in Sicherheitsfragen auf. Als Grund nannte sie einseitige Maßnahmen im Westjordanland sowie die Vorfälle in Dschenin. Ähnliche Ankündigungen hatte die Autonomiebehörde aber auch schon früher gemacht, allerdings kaum umgesetzt.