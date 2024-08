In einer Dringlichkeitssitzung beschäftigte sich auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit den jüngsten Militärschlägen gegen die Hamas. China, Russland, Algerien und andere Staaten verurteilten die Ermordung von Hamas-Auslandschef Ismail Hanija. Die USA, Großbritannien und Frankreich prangerten an, dass der Iran – so wörtlich – destabilisierende Akteure in der Region unterstütze.