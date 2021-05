Seit Beginn der Gewalteskalation am Beginn der vergangenen Woche wurden bereits fast 250 Menschen getötet, die meisten von ihnen Palästinenser. Ausgelöst wurde der Konflikt durch Auseinandersetzungen an der Al-Aksa-Moschee in Ost-Jerusalem. Am Montag vergangener Woche reagierte die Hamas darauf mit Raketenangriffen auf israelische Städte. Verschärft wurden die Spannungen durch israelische Pläne, Häuser palästinensischer Familien in Ost-Jerusalem zu räumen.