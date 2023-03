Zugleich verkündeten auch die Universitäten des Landes einen vorläufigen Unterrichtsstopp. Mehrere Bürgermeister forderten eine sofortige Eindämmung der nationalen Krise. In der Nacht zu Montag protestierten Tausende Menschen in Tel Aviv und anderen Städten des Landes.

Ausgelöst wurden die neuerlichen Proteste durch die Entlassung von Verteidigungsminister Joav Galant durch Netanjahu am Sonntag. Galant hatte sich am Wochenende überraschend für einen vorübergehenden Stopp der Reform ausgesprochen und davor gewarnt, dass die nationale Sicherheit ansonsten schweren Schaden nehmen könnte. Er verwies darauf, dass zahlreiche Reservisten aus Protest gegen die Reform nicht zum Dienst erschienen.

Verteidigungsminister Yoav Gallant wurde von Israels Premierminister Netanjahu entlassen. Bildrechte: dpa

Israels Präsident Izchak Herzog forderte die Regierung am Montagmorgen zum Einlenken auf: "Um der Einheit des israelischen Volkes willen, um der Verantwortung willen, fordere ich Sie auf, die Gesetzgebung sofort einzustellen", sagte er. Die Menschen seien in tiefer Angst.



Die Regierung ist jedoch offenbar uneins über das weitere Vorgehen. So gab es am Montagmorgen zunächst Berichte, wonach Premierminister Netanjahu in einer Ansprache den Stopp der Reform bekanntgeben würde. Ein Vertreter von Netanjahus Regierungspartei Likud äußerte sich im israelischen Fernsehen entsprechend. Andererseits sagte der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir am Montag, man dürfe sich den Protesten nicht beugen. "Wir dürfen die Reform des Justizsystems nicht aufhalten, und wir dürfen nicht der Anarchie nachgeben", schrieb er auf Twitter.