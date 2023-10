Die israelische Regierung kündigte daraufhin vernichtende Militärschläge gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen an. Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu teilte am Sonntagmorgen mit, man wolle die militärischen und staatlichen Einrichtungen der Hamas zerstören. Die Organisation solle für viele Jahre nicht mehr in der Lage sein, die Bürger Israels zu bedrohen. Auf einer Regierungssitzung wurde zudem beschlossen, die Einfuhr von Strom, Brennstoff und Waren in den Gazastreifen abzuschneiden. Netanjahu rief die palästinensische Bevölkerung in Gaza dazu auf, zu flüchten.