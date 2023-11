Nahost-Krieg Israelische Truppen dringen in Gaza-Stadt ein

Tausende palästinensische Zivilisten sind deshalb am Mittwoch aus dem heftig umkämpften Norden des Gazastreifens in Richtung Süden geflohen. Palästinensische Augenzeugen bestätigten die offiziellen Mitteilungen Israels. Israels Armee hatte den Zivilisten im nördlichen Gazastreifen zuvor ein neues Zeitfenster für die Flucht in den Süden des Küstengebiets genannt.