Seit dem Beginn des Hamas-Überfalls auf Israel am 7. Oktober, bei dem Kämpfer der Terror-Organisation etwa 1.400 Menschen getötet haben sollen und mehr als 200 als Geiseln verschleppten, wurden nach israelischen Angaben bislang auch mehr als 8.100 Raketen auf Israel abgefeuert, wobei die meisten von israelischen Abwehrsystemen abgefangen worden seien.

Israelischen Streitkräfte griffen nach eigenen Angaben im gleichen Zeitraum rund 14.000 Ziele im Gazastreifen an. Dabei seien unter anderem mehr als 100 Zugänge zu Tunneln zerstört und zahlreiche Hamas-Kommandeure getötet worden, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Dienstag. Zudem hätten israelische Einheiten über 4.000 Waffen zerstört, viele seien in Moscheen, Kindergärten und Wohngebieten versteckt gewesen.