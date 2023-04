Israel Netanjahu holt entlassenen Verteidigungsminister Galant zurück

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Entlassung von Verteidigungsminister Joav Galant nach massiven Protesten rückgängig gemacht. Der Regierungschef gab in Tel Aviv bekannt, dass Galant, der ebenso wie er selbst der rechtskonservativen Likud-Partei angehört, in sein Amt zurückkehrt. Man habe Meinungsverschiedenheiten ausgeräumt und werde gemeinsam für die Sicherheit Israels arbeiten.

Netanjahu hatte Galant im vergangenen Monat entlassen, weil dieser zu einem Stopp der umstrittenen Justizreform aufgerufen hatte. Gegen die Entlassung hatte es sofort neue Proteste in Israel gegeben. Die Opposition und auch Experten kritisierten den Rausschmiss angesichts der prekären Sicherheitslage in Israel als unprofessionell. Die Sicherheitslage in Israel hatte sich in den vergangenen Tagen zugespitzt. So wurden die von Israel annektierten Golanhöhen von Syrien aus beschossen und Israel vom Libanon aus mit Raketen angegriffen.