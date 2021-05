In mehreren deutschen Städten hat die Polizei am Samstag pro-palästinensische Demonstrationen aufgelöst. Wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen wurden Kundgebungen in Berlin, Hamburg und Frankfurt/Main mit jeweils mehreren tausend Teilnehmern vorzeitig beendet.

Böller und Steine auf Polizisten

Einsatzkräfte der Polizei igeln sich in Neukölln zur Rundumverteidigung ein. Bildrechte: dpa In der Hauptstadt kam es dabei zu massiven Ausschreitungen. Demonstranten griffen die Beamten mit Böllern, Steinen und Flaschen an. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Sie hatte die Versammlung von rund 3.500 Israel-Gegnern wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen zuvor für beendet erklärt. Auf einer anderen Demonstration in Berlin-Neukölln war zuvor mit einem Aufruf zum Kampf für "ein freies Palästina, vom Jordan bis zum Mittelmeer" quasi die Beseitigung Israels gefordert worden.

Friedliche Demos in Leipzig