Israels Regierungschef Netanjahu zeigte sich tief betroffen. Er nannte den Vorfall eine "unerträgliche Tragödie", die den israelischen Staat "in tiefe Trauer" gestürzt habe.

Dem Armeevertreter zufolge ist es möglich, dass die Geiseln zuvor von ihren Hamas-Entführern zurückgelassen wurden oder flüchten konnten. Er sprach von einem "tragischen Vorfall". Die israelischen Soldaten in der Gegend hätten schwere Kämpfe erlebt und stünden unter enormem Druck. Regelmäßig würden in Zivil gekleidete Hamas-Kämpfer versuchen, israelische Soldaten in Hinterhalte zu locken.