Unterdessen kam es in Israel am Abend erneut zu Protesten gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Israelische Medien zitierten aus einer Erklärung von Angehörigen von Geiseln: "Solange Netanjahu an der Macht ist, werden die Geiseln nicht zurückkehren (...). Netanjahu führt Israel in den völligen Untergang."