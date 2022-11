Wahl in Israel Prognosen sehen Netanjahus Likud in Führung

Bei den Parlamentswahlen in Israel deutet sich ein Sieg des früheren Premierministers Netanjahu an. Laut Nachwahlbefragungen geht Netanjahus Likud-Partei als stärkste Kraft aus der Wahl hervor, sein rechts-religiöser Parteienblock könnte die Mehrheit in der Knesset gewinnen. Auf Platz zwei landete demnach die Zukunftspartei von Ministerpräsident Jair Lapid.