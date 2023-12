Krieg in Nahost Bundesregierung fordert Israel zur Einhaltung des Völkerrechts auf

Im Krieg gegen die Terrororganisation Hamas hat Israel seinen Truppeneinsatz im südlichen Gazastreifen inzwischen deutlich ausgeweitet. Dutzende israelische Panzer, Truppentransporter und Bulldozer drangen laut Augenzeugen am Montag in den Süden des Palästinensergebiets ein. Die israelische Armee selbst erklärte, sie gehe "aggressiv" im südlichen Gazastreifen vor, insbesondere in der Stadt Chan Junis. Der Vorstoß der israelischen Verbände habe zur Folge, dass dort Zivilisten nicht mehr auf der wichtigen Verkehrsachse, der Salaheddin-Straße, die den Norden und Süden verbindet, reisen könnten.

Knapp zwei Monate nach Beginn des Nahost-Kriegs sind im Gazastreifen nach Angaben des Palästinenserhilfswerks UNRWA fast 1,9 Millionen Menschen auf der Flucht. Das seien mehr als 80 Prozent der Bevölkerung, teilte UNRWA am Montag mit. Fast eine Million Binnenflüchtlinge würden sich in 99 Einrichtungen im Zentrum des Küstengebiets sowie in Chan Junis und Rafah im Süden aufhalten. Im Gazastreifen leben mehr als 2,2 Millionen Menschen – auf einer Fläche, die nur etwa halb so groß ist wie Hamburg.