Draghi hatte am Mittwoch zwar eine Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer gewonnen. Seine drei wichtigsten Koalitionspartner, auf deren weiterer Zusammenarbeit er gepocht hatte, verweigerten aber die Teilnahme an der Abstimmung: die Fünf-Sterne-Bewegung, die konservative Forza Italia des langjährigen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi und die rechtskonservative Lega von Matteo Salvini. Damit leiteten sie faktisch das Aus der Regierung Draghi ein.