Im Vorfeld der Wahl hatte es geheißen, der bereits achtzigjährige Mattarella strebe keine weitere Amtszeit an. Ungeachtet dessen hatten viele Parlamentarier schon in den ersten sieben Wahlgängen für ihn votiert: Im siebten Wahlgang erzielte Mattarella mit 336 Stimmen das beste Ergebnis aller Kandidaten. Mattarella genießt in der Bevölkerung hohe Zustimmungswerte, zudem hätte ein Wechsel Mario Draghis ins Präsidentenamt eine weitere Nachfolgersuche für das Amt des Ministerpräsidenten und damit eine mögliche Regierungskrise ausgelöst.

Das Amt des Präsidenten ist in Italien, ähnlich wie in Deutschland, weitgehend auf repräsentative Funktionen beschränkt. Allerdings kommt dem Präsidenten eine Schlüsselrolle bei Regierungsbildungen zu: Er ernennt den Ministerpräsidenten unter Berücksichtigung der Mehrheitsverhältnisse im Parlament. In Italien mit seinen häufigen Regierungswechseln steht der Präsident daher häufig im Fokus: Allein in Mattarellas vergangener Amtsperiode amtierten vier Ministerpräsidenten.