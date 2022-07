Damit kommen auf die Italiener vorgezogene Wahlen zu. Denn der Urnengang muss binnen 70 Tagen vollzogen sein. Somit wird ein Wahlgang im Herbst wahrscheinlich. Draghis Regierung bleibt so lange im Amt, bis es einen neuen Ministerpräsidenten gibt. Wie lange das dauert, sei jedoch unklar.

Draghi hatte am Vormittag angesichts einer tiefen Krise in der Regierungskoalition seinen Rücktritt erklärt. Zwar hatte er zuvor eine Vertrauensabstimmung gewonnen, seine Koalitionspartner boykottierten diese aber. Staatspräsident Mattarella nahm ihn an, bat Draghi zugleich aber darum, bis auf Weiteres geschäftsführend im Amt zu bleiben und eine Übergangsregierung zu leiten.