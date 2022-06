Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hat mit Plänen, die Brexit-Vereinbarung für Nordirland durch ein neues Gesetz zu untergraben, in Brüssel und Hauptstädten von EU-Mitgliedsstaaten für Unmut und heftige Kritik gesorgt. So sprach Bundeskanzler Olaf Scholz von einer sehr bedauerlichen Entscheidung und einer Abkehr von all den Vereinbarungen, die zwischen der EU und Großbritannien getroffen worden seien. Die EU werde sehr einheitlich reagieren, so der SPD-Politiker.