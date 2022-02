In Kanada hat ein Richter angeordnet, dass Trucker eine blockierte Brücke in die USA räumen müssen. Geoffrey Morawetz vom Obersten Gericht in Ontario gab den Lkw-Fahrern mehrere Stunden Zeit dafür. Allerdings hielten sich auch nach Ablauf der Frist noch mehr als 200 Demonstranten auf der Ambassador-Brücke zwischen den USA und Kanada auf und weigerten sich, den Protest aufzulösen.