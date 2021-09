Trudeau regiert das nordamerikanische Land mit knapp 38 Millionen Bewohnerinnen und Bewohnern seit 2015. Damals war er noch als Erneuerer gefeiert worden. Nach einer Reihe politischer Affären hat seine Regierung jedoch deutlich an Rückhalt in der Bevölkerung verloren. Seit 2019 führte Trudeau das Land nur noch mit einer Minderheit der Sitze des Parlaments in der Hauptstadt Ottawa. In diesem Wahlkampf dominierten neben der Klimakrise vor allem innenpolitische Themen wie die steigenden Lebenshaltungskosten und die Gesundheitsversorgung.