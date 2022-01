In Kasachstan lebt eine große russische Minderheit. In den 1970er-Jahren machte sie mehr als 40 Prozent der Bevölkerung aus, inzwischen nur noch ein Fünftel. Nach offiziellen Angaben leben in Kasachstan Menschen mit einem Hintergrund aus 130 verschiedenen Nationalitäten, von denen viele zu Sowjetzeiten als politische Gefangene dorthin verschleppt worden waren. In der kasachischen Steppe sind unter anderem deutsche, griechische und polnische Gemeinschaften entstanden.