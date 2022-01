Kasachstan Tokajew berät sich mit Putin und Lukaschenko

Kasachstan, das an Russland und China grenzt, erlebt seit Tagen die schwersten Ausschreitungen seit seiner Unabhängigkeit 1991 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Ärger über gestiegene Autogas-Preise schlug in vielerorts friedliche, aber teils auch gewaltsame Proteste gegen die Staatsführung um. Tokajew entließ die Regierung und verhängte den Ausnahmezustand. Am Freitag befahl er den Sicherheitskräften, ohne Vorwarnung auf Demonstranten zu schießen, die er als im Ausland ausgebildete Terroristen bezeichnet. Nach offiziellen Angaben gibt es bislang mehr als 40 Tote und mehr als 4.400 Festnahmen.