Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in der autonomen spanischen Region Katalonien haben die Separatisten eine Pleite erlitten. Dem vorläufigen amtlichen Ergebnis zufolge verpassten die Parteien der Unabhängigkeitsbefürworter am Sonntag erstmals seit 1980 die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament in Barcelona.

Die Unabhängigkeitsparteien hatten seit rund einem Jahrzehnt in der wirtschaftlich starken, nordspanischen Region regiert. 2017 hatten sie das Land mit ihren Abspaltungsbemühungen in die schwerste politische Krise seit dem Ende der Franco-Diktatur in den 1970er Jahren gestürzt. Der damalige Regionalpräsident Carles Puigdemont, gegen den in Spanien immer noch ein Haftbefehl wegen seiner Unabhängigkeitsbestrebungen vorliegt und der deshalb von Südfrankreich aus Wahlkampf machen musste, hatte bei der aktuellen Wahl auf eine Rückkehr an die Macht gehofft.