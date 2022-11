Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich nach den jüngsten homophoben Äußerungen eines offiziellen WM-Botschafters bestürzt gezeigt. "Solche Aussagen sind schrecklich", betonte die auch für den Sport zuständige SPD-Politikerin: "Und das ist auch der Grund, warum wir daran arbeiten, die Dinge in Katar in Zukunft hoffentlich zu verbessern." Der katarische WM-Botschafter Khalid Salman hatte sich in der ZDF-Dokumentation "Geheimsache Katar" deutlich homophob geäußert.

"Während der WM werden viele Dinge hier ins Land kommen. Lass uns zum Beispiel über Schwule reden", sagte Salman in einem Interview in der ZDF-Dokumentation "Geheimsache Katar", das am Montagabend in Auszügen im "heute journal" ausgestrahlt wurde. "Das Wichtigste ist doch: Jeder wird akzeptieren, dass sie hier herkommen. Aber sie werden unsere Regeln akzeptieren müssen." Schwulsein sei "haram" und damit verboten, fügte Salman hinzu. "Es ist ein geistiger Schaden." An dieser Stelle wurde das Interview nach ZDF-Angaben durch den Pressesprecher des WM-Organisationskomitees abgebrochen.