Nach Faeser-Kritik Katar wirft Bundesregierung Doppelmoral vor

Katar hat erneut verärgert auf deutsche Kritik an der Menschenrechtslage in dem arabischen Land reagiert. Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani warf in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" der Bundesregierung eine "Doppelmoral" vor. Auf der einen Seite informiere sie die deutsche Bevölkerung falsch über sein Land. Auf der anderen Seite habe die deutsche Regierung aber kein Problem mit Katar, wenn es um Energiepartnerschaften oder um die Rettung deutscher Staatsbürger aus Afghanistan gehe.