LSVD-Sprecher Alfonso Pantisano Bildrechte: IMAGO / Political-Moments

Pantisano erinnerte an die Olympischen Winterspiele 2014 im russischen Sotschi und eine damit verbundene Sicherheitsgarantie für Schwule und Lesben: "Wir sollten aufhören, das Märchen zu erzählen, dass Sportereignisse in totalitären Regimen zu mehr Demokratie führen. Sie führen eher zu deren Stärkung. Wir machen uns zum Spielball der Regimes", sagte Pantisano.



Die für Sport zuständige Innenministerin Faeser war zu Wochenbeginn nach Katar gereist. Anschließend erklärte die SPD-Politikerin, Katar garantiere die Sicherheit von Fußball-Fans aus der LGBTQI-Gemeinde. In Katar sieht das Strafgesetzbuch bis zu drei Jahre Haft für "Sodomie" vor, nach Scharia-Recht droht sogar die Todesstrafe.