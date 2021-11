Zwei Demonstranten erschossen Freispruch für Kenosha-Schützen Rittenhouse

In der US-Stadt Kenosha ist ein Teenager nach tödlichen Schüssen auf zwei Demonstranten freigesprochen worden. Die Jury erkannte an, dass der damals 17-jährige Kyle Rittenhouse bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen im vergangenen Jahr in Notwehr handelte. US-Präsident Joe Biden rief dazu auf das Urteil zu akzeptieren, distanzierte sich zugleich aber von dem Freispruch.