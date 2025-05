So sehr US-Präsident Donald Trump und sein Vize J.D. Vance auf Konfrontationskurs zu Europa sind, von Schnappatmung ist Bertelsmann-Direktor Martin Hullin weit entfernt. Humorvoll bezeichnet er die beiden als "indirekte Verbündete" – denn Hullin ist überzeugt: Der Schock in den transatlantischen Beziehungen bringt auch Schwung in die Debatte um die digitale Souveränität Europas.