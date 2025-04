EU will führende KI-Kraft werden

Diese Entwicklung aber hat in den vergangenen Jahren woanders auf der Welt stattgefunden, nämlich ganz überwiegend in den USA und in China. Jetzt will die EU Milliarden von Euro in Infrastruktur stecken, in die Entwicklung von Chips, in Supercomputer, in Cloud-Dienste. Bereiche also, in denen Deutschland und Europa bislang ziemlich blank sind. Das sagt Feiyu Xu, eine führende KI-Expertin: "Was das Öko-System angeht, wir sind am Ende der Wertschöpfungskette und decken nicht alles ab. Unsere digitale Infrastruktur ist nicht vollständig. Das ist die große Herausforderung."