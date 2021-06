So wie viele ihrer Abgeordnetenkollegen und -kolleginnen findet es auch die sächsische EU-Parlamentarierin besonders wichtig, dass die EU jetzt klargemacht hat, dass Warschau nicht einfach Europäisches Recht ignorieren könne.

"Deswegen finde ich es auch richtig, dass die tschechische Regierung jetzt Druck macht und den EuGH aufgefordert hat, Strafzahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro täglich gegenüber Polen zu erlassen." So erhöhe man den Druck auf Polen und das habe in der Vergangenheit auch schon funktioniert, sagt die Grünenpolitikerin. Und deswegen sei es auch wichtig diesen Weg weiterzugehen.