In ihrer Abschlusserklärung bekräftigten die rund 200 Staaten am frühen Sonntagmorgen ihren früheren Beschluss, die Verbrennung klimaschädlicher Kohle herunterzufahren. Ein Abschied von den beiden anderen fossilen Energieträger Öl und Gas wurde hingegen nicht erwähnt.

Zuvor war in der Nacht bereits der Aufbau eines Fonds beschlossen worden, über den ärmere und durch die Erderwärmung besonders bedrohte Länder bei klimabedingten Schäden und Verlusten Ausgleichszahlungen erhalten können. Dazu soll ein Komitee Vorschläge bis zur nächsten Klimakonferenz in einem Jahr in Dubai erarbeiten.