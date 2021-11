Analyse Warum Klimakonferenzen enttäuschen – und trotzdem nötig sind

Aber sind die Klimakonferenzen dann überhaupt sinnvoll? Etliche auf den Straßen sehen das Format als gescheitert an, sind gar für eine Abschaffung. Doch die Konferenzen erfüllen einen wichtigen Zweck. Sie halten das Thema auf internationaler Ebene, sie halten die Staaten im Gespräch, sie verleihen Kontinuität. Jedes Jahr kommt auf großer Bühne zur Sprache, dass die Bemühungen nicht ausreichen. Inzwischen herrscht Einigkeit darüber, dass eine Begrenzung auf 1,5-Grad-Erderwärmung das große Ziel sein muss. Das war vor ein paar Jahren noch undenkbar. Inzwischen herrscht Einigkeit darüber, dass zur Mitte des Jahrhunderts Klimaneutralität angestrebt werden muss. Das war bis vor ein paar Jahren undenkbar. Die Richtung ist nun die richtige – nur wurde der Weg viel zu spät eingeschlagen: So äußern sich viele auf der Konferenz. Denn die Änderungen kommen zu schleppend. Mit diesem Tempo hätten wir vermutlich vor 20 Jahren beginnen müssen.

Einige Beobachter sehen als größte Errungenschaft dieser Konferenz, dass die Wirtschaft diesmal so stark eingebunden war. Unternehmen haben sich an diversen Abkommen beteiligt, haben Zusagen zu mehr Klimaschutz gemacht. Autohersteller haben beispielsweise ein Ende des Verbrennungsmotors angekündigt.

Es gibt also ein spürbares Umdenken, in Politik und Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft. Noch nie war das Interesse an einer Klimakonferenz so groß. Rund 40.000 Teilnehmer – das ist Rekord.