Erstmals werden die Staaten dazu aufgefordert, den Ausstieg aus der Kohle einzuleiten. Zudem wird gefordert, "ineffiziente" Subventionen für Öl, Gas und Kohle zu streichen. Die Formulierung wurde allerdings in letzter Minute auf Druck von China und Indien abgeschwächt.

Sie war bereits in den vergangenen Tagen schrittweise verwässert worden und betrifft jetzt nur noch Kohle, bei der nicht mithilfe von CCS-Technologie CO2 gebunden werden kann.



Zugesagt werden mehr Finanzhilfen für arme Länder, damit diese sich an die Folgen der Klimakrise anpassen können. Konkret sollen diese Finanzhilfen bis 2025 verdoppelt werden, also von aktuell etwa 20 auf rund 40 Milliarden US-Dollar.