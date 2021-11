UN-Klimakonferenz in Glasgow Umweltverbände warnen vor "Luftnummer"

Stundenlange Debatten über ein weltweites Stoppsignal für die Kohle und über mehr Hilfszahlungen an arme Länder haben am Freitag den Abschluss der Weltklimakonferenz in Glasgow ausgebremst. Das Mammuttreffen in Glasgow mit 40.000 Delegierten aus 200 Ländern geht in die Verlängerung. Beobachter gehen davon aus, dass mindestens noch die Nacht über beraten wird.