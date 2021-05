Das das arktische Ökosystem ist seit langem in Gefahr – durch Fischerei, Verkehr, Tourismus, die Suche nach Rohstoffen und vor allem durch den Klimawandel. Die Arktis-Temperaturen steigen seit den 1990er-Jahren schnell. Im vergangenen Jahr schmolz so viel Eis wie nie zuvor. Anders als das grönländische hätte das arktische Packeis zwar keinen Einfluss auf den Meeresspiegel. Bedroht sind durch dessen Schmelze aber Tierarten wie Eisbären, Grönlandwale, Robben und Seevögel.

Besorgnis erregen auch die großen Brände in abgelegenen Gebieten und das Auftauen des Permafrostbodens, wodurch erhebliche Mengen des Treibhausgases Methan freigesetzt werden, was den Klimawandel noch anheizt.

Kreuzfahrtschiff vor schwimmendem Eisberg bei Grönland Bildrechte: dpa

Russland geht es vor allem um Bodenschätze. Auch US-Präsident Donald Trump hatte die Suche nach abbaubaren Rohstoffen im größten Naturschutzgebiet der USA in Alaska genehmigt, was Nachfolger Joe Biden allerdings jetzt wieder stoppte.



Russland will angesichts des zurückgehenden Eises aber auch den Schiffsverkehr durch die Nordost-Passage ausbauen. Zuletzt entstanden dort russische Militär- und Forschungsstützpunkte. Auch Kanada will durch die nordwestliche Passage den Seeweg zwischen Atlantik und Pazifik verkürzen.