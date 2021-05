Nahostkonflikt Israel verstärkt Angriff auf Gaza

Der Konflikt zwischen Israel und Palästina schwillt weiter an. Während Israel seine Angriffe auf den Gazastreifen verstärkte, beschossen militante Palästinenser erneut isralische Städte und den Flughafen von Tel Aviv mit Raketen. Der UN-Sicherheitsrat wird am Sonntag erneut zur Situation in der Krisenregion tagen.