Die Bilder notleidender Menschen an der Grenze muss die Gesellschaft nach Ansicht Kretschmers aushalten und Polen bei der Sicherung seiner EU-Außengrenze helfen. "Warschau handelt richtig, daher dürfen wir Polen nicht in den Rücken fallen", erklärte der sächsische Ministerpräsident weiter.

Die Europäische Union wirft Machthaber Alexander Lukaschenko vor, in organisierter Form Menschen aus Krisenregionen wie Syrien oder dem Irak an die EU-Außengrenze zu bringen. Ziel sei unter anderem, die öffentliche Meinung in der EU zu manipulieren. Vermutet wird, dass das Regime sich unter anderem für Sanktionen der EU rächen will.