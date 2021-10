Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat angesichts der Flüchtlingsroute über Belarus Mauern an der EU-Außengrenze ins Gespräch gebracht. Der CDU-Politiker sagte in Brüssel, man brauche Zäune und vermutlich auch Mauern. Auch wenn das noch so bitter sei und für keine schönen Bilder sorge.



Kretschmer betonte, niemand habe Interesse an Mauern, aber jetzt gehe es darum, dass die Europäische Union ihre Wehrhaftigkeit beweise. Die Mauern sollten wieder abgebaut werden, wenn sich in Belarus eine Demokratie etabliert habe.